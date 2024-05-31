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Карлсон и Маск оценили обвинительный вердикт Трампу

Карлсон и Маск оценили обвинительный вердикт Трампу

Журналист и бизнесмен прокомментировали громкое уголовное дело политика. Политический обозреватель и экс-комментатор CNN Такер Карлсон считает, что экс-президент США Дональд Трамп сможет одержать победу на предстоящих в ноябре выборах главы государства при одном условии.

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