ЕГЭ отменяют? Глава комитета Госдумы раскрыл детали реформы

«Я категорически против ЕГЭ и убеждён, что в стране появится новая система оценки знаний школьников. Она объединит лучшие элементы Единого государственного экзамена, советской образовательной системы и современные российские подходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии