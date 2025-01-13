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ЕГЭ отменяют? Глава комитета Госдумы раскрыл детали реформы

ЕГЭ отменяют? Глава комитета Госдумы раскрыл детали реформы

«Я категорически против ЕГЭ и убеждён, что в стране появится новая система оценки знаний школьников. Она объединит лучшие элементы Единого государственного экзамена, советской образовательной системы и современные российские подходы.

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