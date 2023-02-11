44 очка при 13 из 16 с игры от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Портленд» Лилларда

«Оклахома» в пятницу одержала гостевую победу над «Портлендом» со счетом 138:129. В составе «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 44 очка, 3 подбора, 7 передач и 2 перехвата при 13 из 16 с игры.