Подполковник Дэвис: у Украины остался последний шанс на мир с Россией

Если Украина не пойдет на мирное соглашение с Россией, то ВС РФ заберут победу на поле боя. С таким заявлением выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
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