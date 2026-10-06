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Газета.ру

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Подполковник Дэвис: у Украины остался последний шанс на мир с Россией

Подполковник Дэвис: у Украины остался последний шанс на мир с Россией

Если Украина не пойдет на мирное соглашение с Россией, то ВС РФ заберут победу на поле боя. С таким заявлением выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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