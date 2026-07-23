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В ЕС ввели санкции против экс-главы Олимпийского комитета России

В ЕС ввели санкции против экс-главы Олимпийского комитета России

В ЕС ввели санкции против экс-главы Олимпийского комитета России (2018—2024) Станислава Позднякова. Согласно заявлению Совета ЕС, опубликованному в Официальном журнале Евросоюза, рестрикции также затронули президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

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