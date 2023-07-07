РИА Новости: во Львове поражена академия, где размещались 800 бойцов и танки Challenger
В казармах во Львове могли находиться танки Challenger и до 800 бойцов ВСУ и наемников
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
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Бывшее Львовское политучилище и примыкающее расположение бывшего полка Самаро-Ульяновской дивизии, бравшей Сибирск.. Затем - что то вроде академии СБУ. Вражье место. А карма прилетела за многое что... В том числе - и за снесенный монумент Советским воинам-освободитедям, разбитый кувалдами (бронзовые буквы были любовно выковыряны и сданы на металлолом)
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