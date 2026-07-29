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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фламенго» готов предложить «Зениту» 35 млн евро за Луиса Энрике (Жорже Никола)

Стали известны условия возможного трансфера  Луиса Энрике Андре во «Фламенго».  Как сообщает журналист Жорже Никола, агенты вингера « Зенита » недавно посетили базу бразильского клуба, где встретились со спортивным директором красно-черных Жозе Бото.

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