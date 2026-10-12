Скандинавские дома хранили тайны жестокости: что скрывали кости под полами?

Современная Скандинавия ассоциируется с уютными домиками, чистыми городами и мирным образом жизни. Однако новое археологическое исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Method and Theory, раскрывает совсем другую картину.
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