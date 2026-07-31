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Царьград

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Бойцы СВО поблагодарили земляков за новые дроны и квас «Сурица»

Бойцы СВО поблагодарили земляков за новые дроны и квас «Сурица»

В региональное отделение Народного фронта поступили новые видеоматериалы с передовой. Военнослужащий с позывным «Пчеловод», выступая от имени личного состава инженерно-штурмовой роты, выразил благодарность землякам за оказанную поддержку.

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