Бойцы СВО поблагодарили земляков за новые дроны и квас «Сурица»

В региональное отделение Народного фронта поступили новые видеоматериалы с передовой. Военнослужащий с позывным «Пчеловод», выступая от имени личного состава инженерно-штурмовой роты, выразил благодарность землякам за оказанную поддержку.
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