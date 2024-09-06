Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин проголосовал на выборах губернатора

Об этом он рассказал в соцсетях Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем телеграм-канале рассказал, что проголосовал на выборах губернатора Северной столицы и выборах депутатов муниципального совета своего муниципального образования.