Щеглова предупредила о масштабных раскопках и ремонте труб в новом году

Сити-менеджер Читы пообещала вплотную заняться заменой старых коммуникаций в городе.Изношенные сети забайкальской столицы не рассчитаны на долгие холода, признала на пресс-конференции глава горадминистрации Инна Щеглова.
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