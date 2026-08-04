Финляндия создаёт первое в мире постоянное хранилище ядерных отходов

Виктор Луговой

И Лахтарщина одновременно готовится воевать с нами? Ну, так и нафига им тратиться на хранилище? Этим курсом - они скоро станут самым большим в мире ядерным скотомогильником, причём совершенно бесплатно с их стороны... У нас не залежится, шоб у них лежало и светило во усе стороны. Как там у Гайдара? - "Смелее, товарищи! Пусть грохает!"