Несмотря на высокую капитализацию компании, бренд Nvidia не так популярен на фо...

Несмотря на высокую капитализацию компании, бренд Nvidia не так популярен на фоне конкурентовИстория Nvidia насчитывает более тридцати лет, и в этом году ей удалось на какое-то время стать крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации среди публичных.
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