Президент РФ Владимир Путин во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, 16 октября 2026 года © РИА Новости Западные СМИ отреагировали с тревогой на слова президента России Владимира Путина об успешном решении задачи по созданию зоны безопасности на приграничных территориях Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым