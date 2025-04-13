Роман Габдрафиков с предвкушением ждал дебютного эпизода «Нашего хоккея»

Популярный хоккейный обозреватель, автор блога «Роман с Хоккеем», Роман Габдрафиков поделился своими мыслями после участия в съемке нового проекта медиахолдинга «Региональные новости» под названием «Наш хоккей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии