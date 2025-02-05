Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Урюки все не заткнутся?Азербайджан обвин...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Смердючка дагилко быстрей военкомов сракой ублажит чем пойдет гнить в окопе.Милонов дал совет...
  • чвсатпкьл
    😍😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Ученые нашли дока...

Всемирно известный дирижер открыл второй сезон проекта «Урок со звездой»

Всемирно известный дирижер открыл второй сезон проекта «Урок со звездой»

Стартовал второй сезон проекта "Урок со звездой". В рамках проекта "Урок со звездой" открытую репетицию провел прославленный скрипач и дирижер, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх