Всемирно известный дирижер открыл второй сезон проекта «Урок со звездой»

Стартовал второй сезон проекта "Урок со звездой". В рамках проекта "Урок со звездой" открытую репетицию провел прославленный скрипач и дирижер, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков.