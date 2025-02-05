Всемирно известный дирижер открыл второй сезон проекта «Урок со звездой»

Стартовал второй сезон проекта "Урок со звездой". В рамках проекта "Урок со звездой" открытую репетицию провел прославленный скрипач и дирижер, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков.
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