Штаб-квартира ЄС у Брюсселі ЄС: у питанні про санкції проти РФ досягнуто значного прогресу Переговори ЄС щодо нафтового ембарго продовжаться в понеділок У неділю уряди країн ЄС наблизилися до узгодження жорстких санкцій проти Росії, які включають заборону на покупку російської нафти, але призначили на понеділок додаткові переговори, щоб узгодити те, як забезпечити країнам, найбільш […] Сообщение ЄС: у питанні про санкції проти РФ досягнуто значного прогресу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.