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Всё о женщинах

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Иллюзия счастья: почему люди с идеальной жизнью чувствуют себя несчастными

Иллюзия счастья: почему люди с идеальной жизнью чувствуют себя несчастными

Люди, чья жизнь выглядит безупречной, могут ощущать постоянное напряжение, тревогу и даже депрессию. Почему это происходит? Дело не в самих обстоятельствах, а в том, как человек воспринимает свою жизнь и какие механизмы психологической регуляции у него работают.

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