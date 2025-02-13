Иллюзия счастья: почему люди с идеальной жизнью чувствуют себя несчастными

Люди, чья жизнь выглядит безупречной, могут ощущать постоянное напряжение, тревогу и даже депрессию. Почему это происходит? Дело не в самих обстоятельствах, а в том, как человек воспринимает свою жизнь и какие механизмы психологической регуляции у него работают.