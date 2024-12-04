Минпромторг предложил допустить к тяжелым производствам 16-летних россиян

Минпромторг РФ предложил разрешить допуск россиян старше 16 лет к работе на тяжелых производствах. Соответствующие изменения предлагается внести в список тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, к которым запрещается привлекать граждан моложе 18 лет.