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Минпромторг предложил допустить к тяжелым производствам 16-летних россиян

Минпромторг предложил допустить к тяжелым производствам 16-летних россиян

Минпромторг РФ предложил разрешить допуск россиян старше 16 лет к работе на тяжелых производствах. Соответствующие изменения предлагается внести в список тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, к которым запрещается привлекать граждан моложе 18 лет.

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