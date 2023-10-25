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Американский журналист: Израиль рассматривает вариант в затоплением туннелей ХАМАС в секторе Газа

Американский журналист: Израиль рассматривает вариант в затоплением туннелей ХАМАС в секторе Газа

Израиль рассматривает вариант с затоплением системы туннелей под сектором Газа перед началом наземной операции на территории анклава.

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Комментарии
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Alexander Ivanovich
Ничего не напоминает? Когда в 45-м наши брали Берлин, то многие гражданские спрятались от взрывов в метро. А фашисты затопили то метро водами из Шпрее! Попробуйте найти хоть одно отличие...
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