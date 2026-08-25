Details Of Iran's First Known Successful Cyberattack Against A UK Energy Facility Via Middle East Eye Iranian hackers shut down a British power plant for four days in an unprecedented cyber attack, the Sunday Telegraph reported.
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