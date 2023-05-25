Украинская ПВО против российских «Гераней». Средства и причины неудач

"Герань-2" в полете. Фото AFP В октябре 2022 г. российская армия впервые провела атаку украинских объектов с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
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