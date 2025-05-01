Genesis разработал внедорожник, который будет конкурировать с Defender и Land Cruiser

На автосалоне в Нью-Йорке 2025 года компания Genesis показала концепт X Gran Equator – прообраз стильного и мощного внедорожника, призванного бросить вызов таким иконам сегмента, как Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-Class.
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