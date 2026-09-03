«Хватит сидеть на двух стульях, и вообще наш стул верни»: Пашинян вертелся змеей, но получил неприятный разговор с Путиным о будущем Армении

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Владимир Петросовизменено

Это же надо быть таким идиотом зная, что встреча будет транслироваться по всем каналам телевидения, и так подставиться. На что он вообще рассчитывал, когда ехал в Бишкек (без приглашения) и когда, во главе делегации, под камерами, строил из себя политического виртуоза?