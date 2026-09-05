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Мировое обозрение

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Путин заявил, что РФ не договаривалась о трёхдневном перемирии с Украиной

Путин заявил, что РФ не договаривалась о трёхдневном перемирии с Украиной

Россия не брала на себя обязательств по трехдневному режиму тишины, о котором накануне заявила украинская сторона.

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