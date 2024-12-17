Шрамовая архитектура: среди мужчин вырос спрос на искусственные увечья

Москвичи не перестают удивлять креативными выходками — в столице вырос спрос на шрамирование. Это процедура, во время которой человеку специально наносятся порезы для формирования рубцовой ткани на поверхности кожи.
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