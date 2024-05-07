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Подозреваемый в убийстве русской модели в Турции схвачен в Германии: Подробности громкого дела

Подозреваемый в убийстве русской модели в Турции схвачен в Германии: Подробности громкого дела

В Германии задержали подозреваемого в убийстве русской модели и её 15-летней дочери в Турции. "Полицейские обнаружили мужчину в ходе пограничного контроля на автомагистрали 6 близ Вайдхауса в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен", - сообщает Bayerischer Rundfunk.

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