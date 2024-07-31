Иран призвал членов Совбеза ООН осудить удар Израиля по Ливану

Иранское правительство обратилось к руководству Организации Объединённых Наций и являющейся председателем Совета безопасности Российской Федерации, потребовав выказать осуждение израильской стороне из-за атаки на ливанскую территорию.
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