В Курске задержали гендиректора компании по делу о строительстве оборонных сооружений

В Курске задержан генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах (ч.
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