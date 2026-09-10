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Царьград

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Роскачество выявило нарушения в 7 брендах лапши быстрого приготовления

Роскачество выявило нарушения в 7 брендах лапши быстрого приготовления

Роскачество провело исследование лапши быстрого приготовления и обнаружило несоответствие заявленных и фактических значений белков, жиров и углеводов в семи брендах, включая «Доширак» и «Чан рамен».

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