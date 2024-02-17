В Гааге произошли беспорядки

В Гааге произошли бпорядки с участием двух групп граждан Эритреи, сообщает газета Nl Times. Инцидент случился в субботу и был вызван потасовкой между участниками двух групп, проходившей на территории павильона для проведения мероприятий.
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