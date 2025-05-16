Зеленский ищет выход из ловушки. Готовится "главное блюдо" переговоров

Зеленский, прибывший в Стамбул, загнал сам себя в ловушку, из которой срочно ищет выхода. Ситуация накаляется ещё и тем, что, пока по неподтверждённой информации, готовится личная встреча Путина и Трампа - "главное блюдо" переговоров, из-за чего Киев вместе с Европой оказывается в безысходном положении.