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Газета.ру

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МЧС: густой туман ожидается в Москве ночью и утром 15 сентября

МЧС: густой туман ожидается в Москве ночью и утром 15 сентября

Густой туман ожидается ночью и утром 15 сентября на улицах и дорогах Москвы и области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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