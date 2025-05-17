Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения авиаполка при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской народной армии (КНА), где он руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС по нападению и противовоздушной обороне, в том числе против дронов, призвал армию быть в полной боевой готовности.