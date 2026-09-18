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Министр: Через год Венгрия может отказаться от газа из России, если получится

Министр: Через год Венгрия может отказаться от газа из России, если получится

Новое решение по энергоносителям готово принять правительство Венгрии. По результатам весенних парламентских выборов кабмин в этой стране возглавил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, сменив Виктора Орбана.

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