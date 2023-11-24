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Тухель не сделал замен в матче с «Кельном». Он первый тренер «Баварии» со времен ван Гала в 2010-м, никого не заменивший в игре Бундеслиги

Тухель не сделал замен в матче с «Кельном». Он первый тренер «Баварии» со времен ван Гала в 2010-м, никого не заменивший в игре Бундеслиги

Тренер решил не выпускать футболистов со скамейки в игре Бундеслиги. «Кельн» воспользовался всеми пятью заменами.

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