В Петербурге прошел второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова» на призы газеты «Вечерний Санкт-Петербург»

В нем приняли участие двадцать команд Соревнование по мини-футболу, посвященное памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова и заслуженного работника культуры РСФСР спортивного журналиста Валентина Семенова, прошло на Главной арене стадиона «Петровский».