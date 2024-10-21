В Петербурге прошел второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова» на призы газеты «Вечерний Санкт-Петербург»

В нем приняли участие двадцать команд Соревнование по мини-футболу, посвященное памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова и заслуженного работника культуры РСФСР спортивного журналиста Валентина Семенова, прошло на Главной арене стадиона «Петровский».
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