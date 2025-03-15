Корабль Crew Dragon с россиянином в составе экипажа отправился к МКС

Космический корабль Crew Dragon корпорации SpaceX стартовал к Международной космической станции. В составе экипажа – космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
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