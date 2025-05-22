Два майора: #Сводка на утро 22 мая 2025 года

#Сводка на утро 22 мая 2025 годаБолее суток продолжается налет дронов противника на наши регионы. По официальным данным сбито более 200 дронов (Черное море - Крым, Орловская, Курская, Брянская, Смоленская, Московская, Рязанская, Белгородская, Тульская, Калужская, Республика, Липецкая, … .
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