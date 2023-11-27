Мир пока не готов воевать с Западом

СК

Сергей Ковалев

по делу чуть ниже, а пока о "многополярности". по определению этот мiр дуалистичен, ну не может быть многополярности, не может! есть один полюс - Запад, стремящийся к "новому дивному мiру", и его альтернатива, проявляющаяся в настоящее время в отстаивании своего места России и тех, кто так или иначе примкнул. если же говорить о региональности, то да, тут по делу, мiр в состоянии передела и всё идет ровно по классике, см. В.Ленин "«прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться"... по этому же поводу высказался А.И.Фурсов - мы входим в клановый рабовладельческий строй. под кланами, судя по контексту, Андрей Ильич предлагает локальные элиты. но они так или иначе зависимы от - чего? - от капитала! в пределе - от глобального капитала. именно глобальный капитал в перспективе займется сборкой всей этой региональщины. а пока идет плановая работа по: а) унасекомлению пипла; б) истреблению пипла, для чего, как очевидно уже, все средства хороши, - от выдуманных и запущенных эпидемий до локальных конфликтов, в которых стравливаются все со всеми, см. развитие еврозоны - у404 фсё, следом готовится Польша, а далее, судя по Балтике, Дания?.. вот и БВ полыхнул. можно долго обсуждать, что там арабы, но главное понятно, - это не закончится быстро, ибо задачи кукловодов сильно шире географии Израиль-Палестина. далее ЮВ Азия... Африка уже пилится, впрочем там постоянно кто-то что-то ворует... т.ч. вопрос не в том, готов ли мiр, ему придется!, вопрос в том, когда и как случится переход к "новому дивному"? и случится ли в этот раз. а то, что бабло именно туда стремится - к глобальному господству, - так это к бабке не ходи, доказано научно и других вариантов у этого бабла нет.