Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • igor laptev
    наша задача встроиться в этот процесс максимально регулирующими (даёшь русский золотой миллиард!)Мир пока не го...
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    Все разговоры будем начинать при выходе ВС РФ к Львову.Поэтому они из ВС...
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    Сколько должны страны ЕС друг другу???? И от куда такая стоимость евро??? он , как и бакс не стоит той бумаги на кото...Мир пока не го...

Мир пока не готов воевать с Западом

Очень,  ОЧЕНЬ   хорошая   (особенно   для  пессимистов  вроде  меня)  статья   от  Ирины  Алкснис.  Её  надо  распространять,  разбирать  на  цитаты,  и  т.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
по делу чуть ниже, а пока о &quot;многополярности&quot;. по определению этот мiр дуалистичен, ну не может быть многополярности, не может! есть один полюс - Запад, стремящийся к &quot;новому дивному мiру&quot;, и его альтернатива, проявляющаяся в настоящее время в отстаивании своего места России и тех, кто так или иначе примкнул. если же говорить о региональности, то да, тут по делу, мiр в состоянии передела и всё идет ровно по классике, см. В.Ленин &quot;«прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться&quot;... по этому же поводу высказался А.И.Фурсов - мы входим в клановый рабовладельческий строй. под кланами, судя по контексту, Андрей Ильич предлагает локальные элиты. но они так или иначе зависимы от - чего? - от капитала! в пределе - от глобального капитала. именно глобальный капитал в перспективе займется сборкой всей этой региональщины. а пока идет плановая работа по: а) унасекомлению пипла; б) истреблению пипла, для чего, как очевидно уже, все средства хороши, - от выдуманных и запущенных эпидемий до локальных конфликтов, в которых стравливаются все со всеми, см. развитие еврозоны - у404 фсё, следом готовится Польша, а далее, судя по Балтике, Дания?.. вот и БВ полыхнул. можно долго обсуждать, что там арабы, но главное понятно, - это не закончится быстро, ибо задачи кукловодов сильно шире географии Израиль-Палестина. далее ЮВ Азия... Африка уже пилится, впрочем там постоянно кто-то что-то ворует... т.ч. вопрос не в том, готов ли мiр, ему придется!, вопрос в том, когда и как случится переход к &quot;новому дивному&quot;? и случится ли в этот раз. а то, что бабло именно туда стремится - к глобальному господству, - так это к бабке  не ходи, доказано научно и других вариантов у этого бабла нет.
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12 час.
Миша Потапов
Сколько должны страны ЕС друг другу???? И от куда такая стоимость евро??? он , как и бакс не стоит той бумаги на которой напечатан.
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4 час.
igor laptev
наша задача встроиться в этот процесс максимально регулирующими (даёшь русский золотой миллиард!)
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3 час.

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