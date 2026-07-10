Продажи Toyota в России выросли более чем в два раза, лидируют RAV4 и Highlander

В России отмечен значительный рост регистрации новых автомобилей Toyota — за первые шесть месяцев 2026 года количество зарегистрированных машин превысило 16,6 тысячи, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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