Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему сами же американцы не живут в "Барн-хаусах": недостаток, с которым они не хотят мириться.

Почему сами же американцы не живут в "Барн-хаусах": недостаток, с которым они не хотят мириться.

Традиционный анекдот в тему: Старый риэлтор поучает молодого: - Запомни, новичок, если тебе нужно продать сырой подвал - втирай клиентам, что это лофт, незаконный гараж на берегу моря - это апартаменты с прекрасным видом, старый сарай - барнхаус.

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