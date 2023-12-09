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СССР-Россия

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  • Миша Потапов
    А при чём здесь - межнациональное согласие в России, которое строилось веками и мигранты? Которых не было в России???А они нам нужны?
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А они нам нужны?

А они нам нужны?

В России начинают вводить ограничительные меры для нелегальных мигрантов Андрей Соколов В МВД подготовили законопроект, вводящий для нелегальных мигрантов режим «контролируемого пребывания», который запрещает водить машину, получать водительские права и переводить деньги.

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Комментарии
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Александр Попов
Нелегальным мигрантам запрещено водить машину. Что за муйня? Может лучше им в стране находиться запретить?
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12 час.
Rabiga Rafikova
Только что прочитала статью «7 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявилао том, что межнациональное согласие в России, которое строилось веками, нужно беречь как зеницу ока. Такое заявление Матвиенко сделала по итогам «правительственного часа», состоявшегося в ходе пленарного заседания Совфеда. По словам председателя верхней палаты российского парламента, именно на равных правах всех народов, проживающих в нашей стране, строиться национальная политика РФ. Как считает Валентина Матвиенко, раскачивание темы межнациональных и межконфессиональных отношений допускают недоброжелатели России. В частности, в качестве используемой врагами России технологии спикер Совфеда назвала подогревание негативного отношения к трудовым мигрантам. В связи с чем Валентина Матвиенко призвала не втягиваться в явно спровоцированную из-за пределов России дискуссию...                                                                                                   » https://media-mig.ru/problems/glava-soveta-federacii-schitaet-chto-mezhnacional/
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10 час.
Миша Потапов
А при чём здесь - межнациональное согласие в России, которое строилось веками и мигранты? Которых не было в России???
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35 мин.

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