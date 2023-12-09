А они нам нужны?

Rabiga Rafikova

Только что прочитала статью «7 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявилао том, что межнациональное согласие в России, которое строилось веками, нужно беречь как зеницу ока. Такое заявление Матвиенко сделала по итогам «правительственного часа», состоявшегося в ходе пленарного заседания Совфеда. По словам председателя верхней палаты российского парламента, именно на равных правах всех народов, проживающих в нашей стране, строиться национальная политика РФ. Как считает Валентина Матвиенко, раскачивание темы межнациональных и межконфессиональных отношений допускают недоброжелатели России. В частности, в качестве используемой врагами России технологии спикер Совфеда назвала подогревание негативного отношения к трудовым мигрантам. В связи с чем Валентина Матвиенко призвала не втягиваться в явно спровоцированную из-за пределов России дискуссию... » https://media-mig.ru/problems/glava-soveta-federacii-schitaet-chto-mezhnacional/