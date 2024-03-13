Участники СВО могут бесплатно обучиться на IT-специалиста в Крыму

Как сообщил руководитель крымского филиала «Защитники отечества» Владимир Трегуб, государственный фонд предлагает участникам специальной военной операции бесплатно обучится специальности Тестировщик цифровых продуктов по программе «Школа 21».
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