Таджикская учительница делится, почему её ученики уже готовятся к переезду в Россию уже сейчас

Людмила Патренина

Первый вопрос возникает : "А как эти иностранцы вообще умудряются поступать на бюджет в наши ВУЗы!? Как? " Они же язык не знают! Как они умудряются поступать ? Значит наше правительство это позволяет! Надо наших детей учить ! Почему так происходит? В школах кошмар происходит, теперь нашествие в наши ВУЗы ! Это все для чего делается? Нам эти таджики с узбеками зачем нужны!?... Они учатся для себя бесплатно, т.е. за наш счет. Почему эти страны не оплачивают обучение своих граждан? Нашествие просто какое-то ! Вопрос :"Как они попадают на бюджетные места? " Этот вопрос надо задать нашей ДУМЕ, пусть председатель Думы объяснит РУССКОМК НАРОДУ почему это стало так происходить ! Раньше же такого не было.