ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 281 подписчик

Таджикская учительница делится, почему её ученики уже готовятся к переезду в Россию уже сейчас

Таджикская учительница делится, почему её ученики уже готовятся к переезду в Россию уже сейчас

Avia.pro - СМИ «Будущее — в России»: таджикская учительница о планах своих учеников на учебу и жизнь в России Сегодня в России заговорили о стремительно возрастающем интересе к российскому образованию со стороны таджикских школьников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Патренина
Первый вопрос возникает : &quot;А как эти иностранцы вообще умудряются поступать на бюджет в наши ВУЗы!? Как? &quot; Они же язык не знают! Как они умудряются поступать ? Значит наше правительство это позволяет! Надо наших детей учить ! Почему так происходит? В школах кошмар происходит, теперь нашествие в наши ВУЗы ! Это все для чего  делается? Нам эти таджики с узбеками зачем нужны!?... Они учатся для себя бесплатно, т.е. за наш счет. Почему эти страны не оплачивают обучение своих граждан? Нашествие просто какое-то ! Вопрос :&quot;Как они попадают на бюджетные места? &quot; Этот вопрос надо задать нашей ДУМЕ, пусть председатель Думы объяснит РУССКОМК НАРОДУ почему это стало так происходить ! Раньше же такого не было.
Ответить
15 мин.
Александр Почекунин
Ответить
14 мин.
Михаил Молчев
Черножопых брать только на платное обучение! Бюджетные места- только для россиян!
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх