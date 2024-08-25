Родителям напомнили, как оплатить налоги на имущество за несовершеннолетних детей

Фото: vestnikotradnogo.ru Налоговая служба напоминает родителям о необходимости оплаты имущественных налогов за несовершеннолетних детей Родители, усыновители, опекуны и другие законные представители обязаны уплачивать налоги за недвижимость, находящуюся в собственности их несовершеннолетних детей.
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