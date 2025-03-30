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Российские войска уничтожили женский расчёт БПЛА ВСУ под Константиновкой

Российские войска уничтожили женский расчёт БПЛА ВСУ под Константиновкой

Российские силы успешно уничтожили женский расчёт БПЛА ВСУ под Константиновкой, нейтрализовав пункт управления дронами.

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