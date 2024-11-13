Сами стали звёздами, или кто помог? 7 наших артистов из влиятельных семей

Многие талантливые ребята не могут пробиться потому что для старта карьеры необходимы деньги. Но некотором везёт, и старт им дают родители: оплачивают курсы, знакомят с нужными людьми, или вовсе берут на себя обязанности продюсера и двигают карьеру своих детей.