Передовые модели ИИ взломали завод с роботами за 16 минут

Модели составили карту сети, сопоставили оборудование с известными уязвимостями, разработали эксплойты и проникли в системы, управляющие производственным процессом; на заключительном этапе они обнаружили роботизированный манипулятор, перехватили контроль над ним и привели его в движение, https://www.