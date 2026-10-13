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Передовые модели ИИ взломали завод с роботами за 16 минут

Передовые модели ИИ взломали завод с роботами за 16 минут

Модели составили карту сети, сопоставили оборудование с известными уязвимостями, разработали эксплойты и проникли в системы, управляющие производственным процессом; на заключительном этапе они обнаружили роботизированный манипулятор, перехватили контроль над ним и привели его в движение, https://www.

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