Передовые модели ИИ взломали завод с роботами за 16 минут

Модели составили карту сети, сопоставили оборудование с известными уязвимостями, разработали эксплойты и проникли в системы, управляющие производственным процессом; на заключительном этапе они обнаружили роботизированный манипулятор, перехватили контроль над ним и привели его в движение, https://www.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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