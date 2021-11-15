Сказка для двоих

186 617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Петрова
    Прекрасно выглядит..«Вас сильно соста...
  • Vera Dobryagina
    Не поняла, о чём статья? О счастливой жизни после 30, или это методичка по процедуре банкротства?Есть ли счастлива...
  • Халида Мендыбаева
    Знакомо! Это банальная зависть неискреннего и недоброго человека. Рвать с такой "подругой" немедленно! Иначе дальше  ...Никогда ни за что...

Есть ли счастливая жизнь после 30 лет?

Есть ли счастливая жизнь после 30 лет?

Заметила, что в нашей стране есть настоящий культ молодости. Нет, вы поймите, известную мудрость о том, что «лучше быть здоровым, молодым и богатым, чем бедным, старым и больным» и в других странах никто не отменял.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алиса Майская
"После 30" - нет. "Счастливая жизнь" начинается после 50. Дети выросли, отношения выстроены, карьера построена, материальная ниша ясна и обжита, есть знания, опыт обращения с миром и с самим собой, а впереди еще достаточно лет, чтобы всем этим насладиться. Счастья нет у тех, кто всю жизнь его ждал и надеялся не на себя, а на других, (включая государство и Господа Бога), для тех, кто пытался продолжать быть "беззаботным студентом", а по сути, остался инфантильным.
Ответить
18 час.
Vera Dobryagina
Не поняла, о чём статья? О счастливой жизни после 30, или это методичка по процедуре банкротства?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх