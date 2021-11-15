Есть ли счастливая жизнь после 30 лет?

Алиса Майская

"После 30" - нет. "Счастливая жизнь" начинается после 50. Дети выросли, отношения выстроены, карьера построена, материальная ниша ясна и обжита, есть знания, опыт обращения с миром и с самим собой, а впереди еще достаточно лет, чтобы всем этим насладиться. Счастья нет у тех, кто всю жизнь его ждал и надеялся не на себя, а на других, (включая государство и Господа Бога), для тех, кто пытался продолжать быть "беззаботным студентом", а по сути, остался инфантильным.